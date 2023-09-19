إجراء عاجل.. ضبط 20 مواطنًا و 9 مقيمين سودانيين ارتكبوا هذا الأمر

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا، و 9 مقيمين من الجنسية السودانية.

وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في: اضافة اعلان

- محمية شرعان.

- منطقة مكة المكرمة.

- محمية الملك سلمان الملكية.

- محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

- محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

- محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.





ضبط مخالفَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص



تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين



كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك.وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و"2" ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و"26" ذخيرة هوائية، و"2" طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية "80" ألف ريال.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.