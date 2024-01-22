إجراء عاجل.. "التجارة" تُفاجئ مقيما آسيويا يزاول هذا النشاط في الرياض

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أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت مقيمًا من جنسية آسيوية، يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري.





التجارة تضبط مقيمًا يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا



إغلاق المتجر وتطبيق العقوبات النظامية



الوزارة تناشد المتاجر بالإلتزام بنظام التجارة الإلكترونية



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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها المقيم المتهم تم ضبطه وهو يدير متجرًا إلكترونيًا عبر منصة “Tik Tok” مستخدمًا شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.وأكدت أنها قامت بإغلاق المتجر وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.



