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إجراء عاجل.. "التجارة" تُفاجئ مقيما آسيويا يزاول هذا النشاط في الرياض

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت مقيمًا من جنسية آسيوية، يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري.

التجارة تضبط مقيمًا يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها المقيم المتهم تم ضبطه وهو يدير متجرًا إلكترونيًا عبر منصة “Tik Tok” مستخدمًا شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.

إغلاق المتجر وتطبيق العقوبات النظامية

وأكدت أنها قامت بإغلاق المتجر وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

الوزارة تناشد  المتاجر  بالإلتزام بنظام التجارة الإلكترونية 

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

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