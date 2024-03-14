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إجراء عاجل.. أمانة تبوك تتخذ خطوات جادة لمواجهة الكلاب الضالة عقب حوادث مؤلمة (تفاصيل)

كلاب
كلاب
أ أ
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أكدت أمانة تبوك أنه تجاوبا مع ما نشرته  قناة الإخبارية، سوف تتخذ إجراءات جديدة لمعالجة انتشار الكلاب الضالة.

إجراءات جديدة لموجهة الكلاب الضالة بتبوك:

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ونقلت قناة الإخبارية عن يحيى الجراح متحدث أمانة تبوك أننا عملنا على تأمين 100 جهاز يعمل بالطاقة الشمسية لطرد الدواب بالموجات الصوتية وخصصنا هاتفا مباشرا لاستقبال البلاغات.

الكلاب الضالة في تبوك:


وقبل أيام روى شاهد عيان في تبوك واقعة صادمة عن خطورة الكلاب في حي البوادي بتبوك.
وبحسب ما نقلته عنه "الإخبارية" فقد أكد  أنها مسعورة وليست في حالتها الطبيعية، وأنها حاولت افتراس طفل بعمر العامين، لكنه تمكن من إنقاذه.
وأوضح في روايته: "دفعت الكلاب الضالة بصعوبة بالعصا ولم تكن الحادثة الأولى، وكل يوم أرى عشرات الكلاب الضالة تهدد حياتنا".
وتابع قائلا: "نعاني أكثر شيء هنا من الكلاب، لأنها استوحشت، ولا ننام بسبب عدد الكلاب في الليل".
أيضا ذكر شاهد العيان في حديثه قائلا: "نطلع ونلقى بالعشرة والعشرين كلب، وهذه الكلاب يحب إيجاد حل لها".

نجاة مواطن بتبوك من الكلاب الضالة:


أيضا روى المواطن عبد الله الأزيبي، تفاصيل نجاته من الموت بعد تعرضه لهجوم شرس من الكلاب الضالة في تبوك.
وأكد خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " كنت أمارس رياضة المشي الساعة الثامنة صباحا، وأثناء توجهي إلى السيارة تعرضت للهجوم من الكلاب وحاولت أهرب ولكن دون جدوى لأن الكلاب أحاطت بي من كل ناحية".
وواصل في حديثه: " الكلاب طيحوني على الأرض وما قدرت أقوم وفقدت الأمل وأنا أصيح حتى أحد ينجدني ما كان في أحد، حتى رأتني امرأة واتصلت على زوجها وشقيقها ليساعدوني".
وأوضح أنه تم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة مباشرة، وأنه وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي ، حيث تم إنعاشه أكثر من مرة.

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