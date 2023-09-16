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إجراءات وقائية مبكرة.. للكشف على مساكن الحجاج للعام الجاري

مساكن الحجاج
مساكن الحجاج
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طالبت لجنة إسكان الحجاج الجهة التي تتولى إصدار تصاريح إسكان الحجاج شركات ومؤسسات الاستثمار السكني والفندقي، بالتوجه لخمسة عشر مكتباً هندسياً حددتها اللجنة بمكة المكرمة للكشف على مساكن الحجاج للعام الجاري.اضافة اعلان

قطاع مساكن الحجاج:


يأتي هذا بهدف إصدار التصاريح في قطاع مساكن الحجاج، ولأجل الكشف على مساكنها.
وحركت الخطوة الإجرائية  بحسب"الرياض"، سوق المكاتب الهندسية وشركات ومؤسسات قطاع المصاعد والسلامة ونظام الإطفاء والإنذار المبكر بمكة المكرمة.
 وتتضمن اشتراطات اللجنة:
1-جاهزية المصاعد والتأكد من سلامتها ومواصفاتها.
2-  توفر أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر وأدوات السلامة.
وتطلب بعثات الحج وشركات العمرة وهي الجهات المستهدفة من قبل شركات ومؤسسات إسكان الحجاج نظام الغرف الفندقية بنسبة تتجاوز 90 % وهو ما يقدم مساكن الحجاج ذات النظام الفندقي للاستفادة من كعكة موسم الحج.

كما تظل المنطقة المركزية وأحياء العزيزية والمسفلة والششة والروضة والمعابدة والنزهة والمنصور والجميزة أكثر الأحياء التي تحتضن مساكن الحجاج بحكم قربها للطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتوفر الخدمات خاصة مناطق التسوق والمطاعم.

والعام الماضي بلغ عدد المباني من فنادق وشقق مخدومة ومجمعات سكنية التي تم التصريح لها 3343 مبنى.
و تحتوي على 423211 غرفة سكنية مهيأة لسكن الحاج، تبلغ طاقتها الاستيعابية 1.834.008 حجاج.
 فيما بلغ عدد المباني التي فحصها العام المنصرم أكثر من 400 مبنى وفرت طاقة سكنية قدرها 154098 حاجا.

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