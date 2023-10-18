إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم، ورشة عمل بعنوان " إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطوريين العقاريين ". اضافة اعلان

وجاءت الورشة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واتحاد الغرف السعودية.





الأخطاء الشائعة في عملية الفحص





ضوابط خصم ضريبة المدخلات





خصم ضريبة المدخلات





متاح للمطورين المرخصين فقط



وتضمنت محاور الورشة التي قدمها مدقق استرداد أول بهيئة "الزكاة" سعود فدعق، استعراض إجراءات الاسترداد، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص.وتضمنت الورشة أيضا، خطوات تقديم طلب الاسترداد من خلال البوابة، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقارين المؤهلين للاسترداد.وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت أنه يمكن للمطورين العقاريين المرخصين (فقط) خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها في منصة إكس على سؤال موطن استفسر بشأن إجراءت استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطور العقاري؟ وهل كل مصاريف النشاط تسترد أم فواتير المشتريات فقط؟وأجابت هيئة الزكاة بقولها: "سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.