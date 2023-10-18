الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

غرفة المدينة
الغرفة التجارية بالمدينة المنورة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم، ورشة عمل بعنوان " إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطوريين العقاريين ".اضافة اعلان
وجاءت الورشة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واتحاد الغرف السعودية.


الأخطاء الشائعة في عملية الفحص

 وتضمنت محاور الورشة التي قدمها مدقق استرداد أول بهيئة "الزكاة" سعود فدعق، استعراض إجراءات الاسترداد، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص.
وتضمنت الورشة أيضا، خطوات تقديم طلب الاسترداد من خلال البوابة، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقارين المؤهلين للاسترداد.


ضوابط خصم ضريبة المدخلات

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت أنه يمكن للمطورين العقاريين المرخصين (فقط) خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.


خصم ضريبة المدخلات

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها في منصة إكس على سؤال موطن استفسر بشأن إجراءت استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطور العقاري؟ وهل كل مصاريف النشاط تسترد أم فواتير المشتريات فقط؟


متاح للمطورين المرخصين فقط

وأجابت هيئة الزكاة بقولها: "سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.


اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:54 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
4:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بشان غزة.. المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:48 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في عدة مناطق

F8t3tLJWAAAiB7v
4:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بهذه الخطوات.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

بمشاركة 30 جهة.. انطلاق الملتقى التنسيقي للمؤسسات المعنيّة باللغة العربية

"الصحة الخليجي" يفوز بجائزتين عالميتين في الإبداع

"التأمينات": مساعدك التأميني يجيب على كل الأسئلة على مدار الساعة

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مسار بدر 3:43 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق مسابقة لتصميم "مسار بدر التاريخي"

العمل التطوعي 6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

مسجد الصلاة الأذان 12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

غبار - رياح - الطقس - الارصاد 9:00 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: تقلبات جوية على عسير ومكة وصولا إلى مرتفعات المدينة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

أمانة مكة
1:11 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بدء تطبيق الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية في مكة المكرمة

منصة سكني
11:45 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

فوز منصتي "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

رابت - الراتب - ريال -
2:28 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول