إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والضمان الاجتماعي

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.



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وأوضحت أن هناك عدد من الشروط والخطوات للاستفادة من خدمة صرف مستحقات عائلة السجين، وذلك على النحو التالي:





خطوات الاستفادة من دعم السجين



* شروط استخدام خدمة دعم السجين



* المستندات المطلوبة



1 - شروط استخدام الخدمة2 - المستندات المطلوبة3 - الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة4 - تعبئة البيانات الشخصية.4 - إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).5 - التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.6 - ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب.1 - صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو يكون قد أمضى هذه المدة في السجن.2 - عدم بلوغ المشترك سن الستين.3 - توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا.4 - توقف اشتراكه.5 - لاستحقاق الدفعة الأول:6 - صدور حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر.7 - عدم بلوغ المشترك سن الستين.8 - توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهرًا.9 - توقف اشتراكه.1 - تعبئة نموذج عمليات التعويضات.2 - تعبئة بيانات الحساب البنكي "الآيبان" في نموذج الصرف.3 - إرفاق صورة من مستند الحكم أو إفادة من إدارة السجن بتاريخ دخول السجن.