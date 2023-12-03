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إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والضمان الاجتماعي

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

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وأوضحت أن هناك عدد من الشروط والخطوات للاستفادة من خدمة صرف مستحقات عائلة السجين، وذلك على النحو التالي:

خطوات الاستفادة من دعم السجين

1 - شروط استخدام الخدمة
2 - المستندات المطلوبة
3 - الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة
4 - تعبئة البيانات الشخصية.
4 - إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).
5 - التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
6 - ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب.


* شروط استخدام خدمة دعم السجين

1 - صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو يكون قد أمضى هذه المدة في السجن.
2 - عدم بلوغ المشترك سن الستين.
3 - توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا.
4 - توقف اشتراكه.
5 - لاستحقاق الدفعة الأول:
6 - صدور حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر.
7 - عدم بلوغ المشترك سن الستين.
8 - توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهرًا.
9 - توقف اشتراكه.


* المستندات المطلوبة

1 - تعبئة نموذج عمليات التعويضات.
2 - تعبئة بيانات الحساب البنكي "الآيبان" في نموذج الصرف.
3 - إرفاق صورة من مستند الحكم أو إفادة من إدارة السجن بتاريخ دخول السجن.

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