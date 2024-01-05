إجازة منتصف الفصل الدراسي.. 170 حديقة جاهزة في تبوك و150 بالطائف

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أتمت أمانة
منطقة تبوك جاهزية الحدائق والمتنزهات بمدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة لتكون في
أبهى حُلَّة استعدادًا لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة الدراسية.
حدائق تبوك..
170 حديقة عامة و31 مضمارا للمشاةواستطاعت الأمانة
توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق، حيث عملت على تجهيز ما يزيد عن 170 حديقة
عامة، و31 مضماراً للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي
الإعاقة.
ووفرت العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعةٍ تجمع ما بين الترفيه والرياضة.
زراعة 27 ألف
شجرة في 2023وتضم المرافق
مسارات رياضية، ومسطحات خضراء، وألعابًا للأطفال، وأماكن شاسعة للجلوس، مخدومة
بأماكن لإقامة الأنشطة والفعاليات التي تناسب احتياجات أفراد المجتمع.
إضافة إلى زراعة ما يقارب الـ27 ألف شجرة منذ مطلع عام 2023م، وتوزيع عشرات الشتلات في متنزهات المنطقة، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات.
المعدل العالمي
لعدد الحدائق في المملكةوتهدف الأمانة إلى
تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية
السعودية الخضراء.
وتسعى من خلال مشاريعها المنفذة والحالية والمستقبلية للوصول إلى المعدل العالمي بحيث لا تبعد أقرب حديقة لأي منزل أكثر من 890 مترًا مربعًا.
وأكدت الأمانة أهمية المحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء لدورها الكبير في توفير بيئة خضراء وصحية للفرد.
منتزهات
الباحة.. إقبال كبير مع بداية الإجازة الدراسيةوشهد المنتزهات
بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية الإجازة الدراسية،
للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة.
وبذلت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛ لتهيئة المنتزهات مع بدء الإجازة المدرسية المطولة، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء.
وحرصت على إنجاز صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.
تجهيز 150 حديقة
عامة في الطائفوأنهت أمانة
الطائف، تجهيز 150 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية.
ونسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها .
وأوضحت الأمانة أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات.