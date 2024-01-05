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إجازة منتصف الفصل الدراسي.. 170 حديقة جاهزة في تبوك و150 بالطائف

حدائق الرياض
حدائق ومنتزهات المملكة
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أتمت أمانة منطقة تبوك جاهزية الحدائق والمتنزهات بمدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة لتكون في أبهى حُلَّة استعدادًا لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة الدراسية.اضافة اعلان

حدائق تبوك.. 170 حديقة عامة و31 مضمارا للمشاة

واستطاعت الأمانة توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق، حيث عملت على تجهيز ما يزيد عن 170 حديقة عامة، و31 مضماراً للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة.
ووفرت العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعةٍ تجمع ما بين الترفيه والرياضة.


زراعة 27 ألف شجرة في 2023

وتضم المرافق مسارات رياضية، ومسطحات خضراء، وألعابًا للأطفال، وأماكن شاسعة للجلوس، مخدومة بأماكن لإقامة الأنشطة والفعاليات التي تناسب احتياجات أفراد المجتمع.
إضافة إلى زراعة ما يقارب الـ27 ألف شجرة منذ مطلع عام 2023م، وتوزيع عشرات الشتلات في متنزهات المنطقة، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات.

المعدل العالمي لعدد الحدائق في المملكة

وتهدف الأمانة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية الخضراء.
وتسعى من خلال مشاريعها المنفذة والحالية والمستقبلية للوصول إلى المعدل العالمي بحيث لا تبعد أقرب حديقة لأي منزل أكثر من 890 مترًا مربعًا.
وأكدت الأمانة أهمية المحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء لدورها الكبير في توفير بيئة خضراء وصحية للفرد.


منتزهات الباحة.. إقبال كبير مع بداية الإجازة الدراسية

وشهد المنتزهات بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية الإجازة الدراسية، للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة.
وبذلت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛ لتهيئة المنتزهات مع بدء الإجازة المدرسية المطولة، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء.
وحرصت على إنجاز صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.

تجهيز 150 حديقة عامة في الطائف

وأنهت أمانة الطائف، تجهيز 150 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية.
ونسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها .
 وأوضحت الأمانة أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات.

تهيئة استراحات الهدا والشفا وطريق الرياض

وهيأت الأمانة، الاستراحات الجانبية في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، إضافة إلى تجهيز المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة.

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