"إتمام" .. خبرة فائقة في خدمات تأسيس الشركات وتقديم المعاملات عبر المنصات الإلكترونية

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تمتلك شركة "إتمام" التي تأّست عام 2008، خبرة عريضة في مجال خدمات الأعمال والدعم المباشر لقطاع الأعمال، للشركات والمصانع المؤسّسات الفردية.





ريادة إتمام في المملكة:

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تسهيل إنجاز وتقديم المعاملات عبر المنصات الإلكترونية:

الحرص على تطبيق نظام حماية الأجور

يأتي هذا عبر فريق من المتخصصين يعمل على مدار الساعة على طرح الحلول والابتكارات، وتقديم الاستشارات الفنية، وكل وسائل الدعم الممكنة.وتتراوح الخدمات المقدمة من الشركة، بين تأسيس الشّركات، إلى إدارة الخدمات الإلكترونيّة، وخدمات المستثمرين، وتسجيل العلامة التّجاريّة، والخدمات القانونيّة، وحماية الأجور WPS، والاستشارات والنصائح، والدّعم التّقنيّ والتّسويق.وصرح الأستاذ مظف الحارثي، مدير العمليات في الشركة، بأن الشركة تمتلك خبرة فائقة في تقديم خدمات تأسيس الشركات بمهنية عالية وفقًا للقوانين واللوائح السارية بالمملكة.وأضاف، أن إدارة الخدمات الإلكترونية بالشركة تعمل على تسهيل إنجاز وتقديم المعاملات عبر المنصات الإلكترونية، عبر أخصائيّين يتمتعون بخبراتٍ تتجاوز العقدين في آليّة تنفيذ وإجراء المعاملات الحكوميّة والقطاع الخاص.علاوة على ذلك، أوضح الحارثي أن الشركة تمتلك فريقًا متخصصًا في مساعدة المستثمرين الأجانب على اجتياز عملية الحصول على رخصة الاستثمار MISA بالمملكة، من التقديم إلى المستندات اللازمة وصولاً للدعم المستمر.وأشار إلى أن الشركة تقدم الخدمات الاحترافية في تسجيل العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف حمايتها وصونها من جرائم التزوير والتقليد والمنافسة غير المشروعة.وشدد مدير العمليات في "إتمام" على أن الشركة تقدم خدمات قانونيّة رفيعة المستوى بأداء احترافي يضمن وضع الحجر القانونيّ الأساس للنجاحات، وأفضل الحلول لاحتياجات العملاء.من جانبه، قال الأستاذ ماجد الحربي، مدير قسم حماية الأجور بالشركة، إن الشركة تحرص على إثبات وتوثيق التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور مما يعينه على تجنب مخالفات نظام العمل وقضايا الخلافات العمالية المتعلّقة بالأجور.وأضاف أن الشركة تقدم نصائح واستشارات دقيقة تعطي صورة واضحة للمشكلة وتضع الحلول المناسبة وتسهم بتطوير الأفكار الإبداعيّة وتحويلها إلى واقع ملموس عبر سبل للتّطوير.وبين أن الشركة تقدّم الدعم التقني والتّسويق، عبر تأسيس منصات إلكترونية للمنشآت وتقديم الخدمات المعلوماتية المختلفة التي تتمّتع بدرجة عالية من الأمان والخصوصية.