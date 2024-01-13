السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالجوف

الجوف
أمانة الجوف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نفذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ.

حملة تفتيش بالجوف:

اضافة اعلان
 كما تم التفتيش خلال الحملة صالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
 وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

 أيضا  أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و 7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

اقرأ أيضا

عاجل.. توقعات طقس اليوم: غبار وأتربة وأمطار على 6 مناطق بالمملكة

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

عاجل.. طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات

أسعار النفط تواصل الصعود بعد توترات البحر الأحمر

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم في المدينة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:50 ص السبت، 13 يناير 2024

السبت 1 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

GDq5kUJXQAAgSQk
12:22 ص السبت، 13 يناير 2024

ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

أهم 10
12:09 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تخفيض رسوم الإقامة المميزة بالمملكة وإلغاء الكفالة لـ 5 مهن

شبورة
11:36 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صندوق عقاري
12:16 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي الأراضي المجانية بشأن الدفعات المستحقة

جمارك
11:05 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك.. تعرف على الشروط

الصندوق العقاري
10:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

الخيل
9:31 ص السبت، 13 يناير 2024

مشهد مذهل لخيل تعاتب صاحبها بطريقتها (فيديو متداول)

الطقس - الارصاد - اتربة وغبار
9:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: غبار وأتربة وأمطار على 6 مناطق بالمملكة

حساب المواطن
3:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية