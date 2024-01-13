إتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالجوف

حملة تفتيش بالجوف:

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نفذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ.كما تم التفتيش خلال الحملة صالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.أيضا أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و 7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.