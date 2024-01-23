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إتاحة الحجز الآن.. "الوطنية للإسكان" تُطلق ثاني مشاريع عام 2024 مجتمع "إيال سدايم" في جدة

الوطنية للإسكان
الوطنية للإسكان
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" عن إطلاق ثاني مشاريعها السكنية في العام الحالي 2024، بالإعلان عن إتاحة الحجز في مجتمع "إيال سدايم".

شراكة مع القطاع الخاص

والذي يعد أحد المشاريع الواقعة في ضاحية سدايم بمدينة جدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المشاريع العمرانية في مختلف مناطق المملكة بخيارات متنوعة ترتقي بجودة حياة الساكنين، مبيّنة أن المشروع سيكون متاحاً لجميع شرائح المجتمع من دون اشتراطات الدعم السكني.

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ويوفّر المشروع الجديد 390 وحدة سكنية من نوع "فلل" و"تاون هاوس"، بمساحات واسعة تتراوح ما بين 322 - 450 م2، وبتصاميم مبتكرة وخيارات متنوعة وبمعايير عالية الجودة، حيث سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية والخصوصية العالية للأسرة السعودية ضمن بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.

إجمالي مشاحة ضاحية سدايم

وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، لتقدم مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة فريدة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة.
وتضم ضاحية سدايم حديقة مركزية تمتد على مساحة تتخطى 250 ألف متر مربع، حيث ستسهم في تعزيز الاستدامة الاجتماعية بوفرة المسطحات الخضراء التي بدورها ستحسّن من جودة الحياة وتسهم في اندماج السكان بالأنشطة الجماعية، لتُشكل الضاحية مدينة عصرية في شمال أبحر تليق بتطلعات أهالي المدينة.

طريقة حجز الوحدات في إيال سدايم

وأوضحت "الوطنية للإسكان" أنه يمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع إيال سدايم والاطلاع على جميع الخيارات من خلال زيارة مقر مركز سكني الشامل بجدة، أو من خلال منصة "سكني عبر الرابط: سكني (sakani.sa).
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، وتضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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