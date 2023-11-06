أول تعليق من "قياس" على تسريب اختبار رخصة المعلمين

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في أول تعليق حول ما أثير حول تسريب اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، نفى "مركز قياس" هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه يعمل وفق منهجية علمية، تضمن تكافؤ الفرص لجميع المختبرين. اضافة اعلان





تغيير نماذج وأسئلة الاختبارات

وأوضح "قياس" أن تغيير نماذج وأسئلة الاختبارات في كل جلسة اختبارية؛ بما يحقق العدالة والمصداقية، مع رصد أي تجاوزات بشأن الأسئلة، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة. ومن المنتظر بدء الاختبارات يوم السبت المقبل، على أن يكون الاختبار التخصصي بداية من يوم الأربعاء 21 من يناير 2024.وأشار حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للمركز إلى أنه يتم رصد التجاوزات المتعلقة بالأسئلة بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من تسريبات حول اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين غير صحيح، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، أو الحصول على شهرة لبعض الأطراف.كما دعا الحساب المختبرين إلى عدم التأثر بذلك الأسلوب، والتركيز على الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية.ويسعى مركز قياس إلى توضيح سياساته وجهوده في ضمان عدالة ومصداقية اختباراته، وتحذير المستفيدين من الانجراف وراء الشائعات والتسريبات غير الصحيحة.