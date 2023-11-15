أول تعليق من الحياة الفطرية على جنوح حوت على شواطئ محمية جزر فرسان

الجهات المعنية: اضافة اعلان



أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن مباشرته حالة جنوح حوت باليني نافق إلى شواطئ محمية جزر فرسان.وأشار المركز إلى أنه تم التعامل مع الحالة بالتعاون مع الجهات المعنية.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر أمواج تدفع الحوت النافق على شواطئ أرخبيل جزر فرسان بمنطقة جازان.السيطرة على تمساح:في وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية.وأوضحت أن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.تمساح بالقطيف:وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع.كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.مقطع فيديو يوثق تجول التمساح:وأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.وأظهر الفيديو التمساح، وهو يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.كما أظهر أيضا مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.