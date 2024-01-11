أوقات دوام الأحوال المدنية في مناطق المملكة .. و16 خطوة لحجز موعد للحضور

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تقدم الأحوال المدنية العديد من الخدمات المهمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ونظرا للحاجة الدائمة إليها في إنهاء الخدمات فقد تم تخصيص أكثر من فترة لإنهاء مصالح الجميع. اضافة اعلان





مواعيد الدوام في الأحوال المدنية:



طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية



حددت مؤسسة الأحوال المدنية مواعيد الدوام في مختلف المكاتب، وذلك نظرًا لاستقبالها العديد من التساؤلات من قبل المواطنين.وتتمثل مواعيد الدوام في الأحوال المدنية في السعودية 2024 فيما يلي:1- مواعيد مكتب الأحوال المدنية للرجال يبدأ الدوام من بداية الفترة الصباحية في تمام الساعة الثامنة صباحًا حتى تمام الساعة الثانية ظهرًا.2- الفترة الثانية تبدأ من بداية الدوام من الساعة الثالثة عصرًا حتى تمام الساعة العاشرة مساءً.3- كما يبدأ دوام مكتب الأحوال المدنية للنساء في الفترة الصباحية، من بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى تم الساعة السابعة مساءً.1- يتم فتح الصفحة الرسمية لمنصة أبشر.2- الضغط على أيقونة أبشر أفراد من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.3- من ثم التحديد ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.4- ثم من خلال تدوين اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.5- بأعلى الصفحة عليك الضغط على أيقونة دليل الخدمات.6- اختيار تبويب الأحوال المدنية.7- ثم اختيار خدمة حجز موعد.8- الضغط فوق كلمة تنفيذ الخدمة.9- سوف يطلب الموقع أن يتم إضافة بعض البيانات، وذلك ليتم التحقق من المستخدم.10- إضافة رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة.11-إضافة تحديد التقويم سواء هجري أو ميلادي.12- إضافة تاريخ الميلاد.13- إدخال رمز التحقق الظاهر.14- اضغط على خانة التحقق من بيانات المستخدم.15- عليك اختيار المعاملة المرغوب إتمامها.16- يتم تحديد الموعد الذي يتناسب معك من خلال الموقع.