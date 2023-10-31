أهم 10.. ولي العهد يطلع مجلس الوزراء على تطورات غزة ودولة تفتح بابها لمواطني المملكة دون تأشيرة

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويطلعه على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة
اضافة اعلان
عقد مجلس الوزراء جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. المزيد هنا
لمستفيدي الدعم
السكني.. كيفية نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري
أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.. المزيد هنا
بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان
الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة
يبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.. المزيد هنا
احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة
المجازفين بعبور السيول
حذر المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ، صالح النوفل، من المجازفة بعبور السيول، تفاديًا للمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.. المزيد هنا
عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش
الضمان الاجتماعي
يبدأ يوم غد الأربعاء، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.. المزيد هنا
في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء نظام التأمينات.. المزيد هنا
عاجل.. خبراء الطقس يكشفون خريطة الأمطار المتوقعة وتوقيتها بمناطق المملكة
توقع خبراء الطقس، اليوم الثلاثاء، الخريطة المطرية التي تشهدها أجزاء ومناطق من المملكة.. المزيد هنا
مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"
من التساؤلات المتكررة حول استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ما يتعلق منها بالمرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، ومدى استحقاقها له من عدمه.. المزيد هنا
"العدل": ربط مدد التقاضي بالمؤشرات
لحسم القضايا
أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أهمية ربط مدد التقاضي بمجموعة من المؤشرات التي تحكم تلك المدد وتسهم في حسم القضايا، بما يضمن الإنجاز وعدم هدر الوقت والجهد.. المزيد هنا
لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية القرغيزية إجراء عدد من التعديلات على نظام (تأشيرات الزيارة) الذي يسمح لمواطني.. المزيد هنا
"أرامكو" ترفع عقود "البروبان" و"البيوتان".. تعرف على سعرهما الجديد
رفعت شركة أرامكو عقود "البروبان" لشهر نوفمبر 2023 إلى 610 دولارات للطن بارتفاع قدره 10 دولارات مقارنة بشهر أكتوبر.. المزيد هنا