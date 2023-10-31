أهم 10.. ولي العهد يطلع مجلس الوزراء على تطورات غزة ودولة تفتح بابها لمواطني المملكة دون تأشيرة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويطلعه على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة اضافة اعلان



لمستفيدي الدعم السكني.. كيفية نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري



بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة



احذر المغامرة المميتة.. 10 آلاف ريال غرامة المجازفين بعبور السيول



عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي



في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات

عاجل.. خبراء الطقس يكشفون خريطة الأمطار المتوقعة وتوقيتها بمناطق المملكة



"العدل": ربط مدد التقاضي بالمؤشرات لحسم القضايا

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

"أرامكو" ترفع عقود "البروبان" و"البيوتان".. تعرف على سعرهما الجديد