أهم 10.. ولي العهد على "FOX News" وبيان عاجل من الداخلية ومداهمة لمحل حلويات شهير بجدة

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:



ولي العهد على قناة "FOX News" ..غدا في الواحدة صباحًا اضافة اعلان



تبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. المزيد هنا



مداهمة مفاجئة لمحل حلويات شهير بجدة.. ماذا وجد فيه؟



نجحت أمانة جدة في ضبط معمل حلويات شهير بحي الحرازات يعمل بدون رخصة، حيث انتهك المعمل جميع معايير الجودة.. المزيد هنا



الدفاع الروسية: مقتل جنود من قواتها لحفظ السلام في إطلاق نار بقره باغ



أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرض عربة تقل القوات لإطلاق نار في قره باغ.. المزيد هنا





"أبشر" يعلن عن لوحة مميزة بمناسبة اليوم الوطني



نشرت منصة "أبشر" لوحات إلكترونية مميزة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"... المزيد هنا



بعد زلزال المغرب المدمر .. 3 زلازل تضرب عدة دول عربية خلال 24 ساعة (تفاصيل)



تعرضت 3 دول عربية لزلازل متتالية بعد زلزال المغرب الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، حيث شهدت الدول الثلاثة هزات متتالية مختلفة القوى.. المزيد هنا



أبرزها "الإشعارات وآيكلود".. مختص تقني يكشف حلولا لمشاكل نظام ios17



كشف المختص التقني سالم الحربي عن حلول لمشاكل ios 17 التي اشتكى منها الكثير من المستخدمين مؤخرا.. المزيد هنا



شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات



تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن متطلبات السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي... المزيد هنا



بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.. المزيد هنا



بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية



كشف المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس.. المزيد هنا



ردًا على ماسك.. الملايين يهجرون منصة "إكس"



أثار الملياردير، إيلون ماسك، موجة من الغضب بين مستخدمي "إكس" – تويتر سابقًا – بعد أن لوح بفرض رسوم مالية مقابل استخدام المنصة.. المزيد هنا



