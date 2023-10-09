أهم 10.. وفاة الأمير محمد بن سعد وانقلاب حافلة تقل معلمات وطالبات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع "وارفة" في الرياض اضافة اعلان



عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن



المملكة تُعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ



توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي



إصابة 9 معلمات وطالبتين في انقلاب حافلة بجبال فيفا بجازان



هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج



مساند: غير مسموح للمقيم طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من جنسيته



الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود



جدول البلدية المحدث يحدد 6 مخالفات جسيمة تقع على مسؤولية المالك



هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

