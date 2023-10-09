أهم 10.. وفاة الأمير محمد بن سعد وانقلاب حافلة تقل معلمات وطالبات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع
"وارفة" في الرياض
اضافة اعلان
أعلنت مجموعة "روشن" للتطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات مجتمع "وارفة" الجديد في حي الجنادرية بمدينة الرياض.. المزيد هنا
عقب التعديلات
الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن
حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم على ضوء التعديلات الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس الأحد.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس".. المزيد هنا
المملكة تُعلن
خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ
في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. المزيد هنا
توضيح مهم
لـ"الموارد البشرية" بشأن تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن تسجيل الراتب الأساسي والإجمالي في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
إصابة 9 معلمات
وطالبتين في انقلاب حافلة بجبال فيفا بجازان
أصيبت 9 معلمات وطالبتان، إثر انقلاب الحافلة التي كن يستقلنها في جبال فيفا بمنطقة جازان؛ مما أدى إلى إصابة السائق أيضًا.. المزيد هنا
هل أُلغي شرط
العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج
لم يُحسم الجدل بعد حول إلغاء شروط مرور عامين للمطلقة لاستحقاق الدعم السكني، حتى بعد مضي أسابيع من إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الصدد.. المزيد هنا
مساند: غير
مسموح للمقيم طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من جنسيته
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة، أن ضوابط الاستقدام تمنع على المقيمين طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من ذات الجنسية.. المزيد هنا
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي".. المزيد هنا
جدول البلدية المحدث يحدد 6 مخالفات جسيمة تقع على مسؤولية المالك
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث حدد 6 مخالفات جسيمة تقع.. المزيد هنا
هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين.. المزيد هنا