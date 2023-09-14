الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

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أهم 10.. وزارة الدفاع تنفذ حكم الشرع في "خائنين" وتوضيح مهم من الأرصاد بشأن الإعصار

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:


خانوا وطنهم.. "الدفاع" تُعلن تنفيذ حكم الشرع بحق اثنين من منسوبيهااضافة اعلان

صدر عن وزارة الدفاع اليوم البيان التالي:
 // بيان وزارة الدفاع //
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله القائل في كتابه المُبين {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً} صدق الله العظيم.. المزيد هنا


ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

كشفت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2% خلال شهر أغسطس 2023م... المزيد هنا

بيان من الشؤون الإسلامية عن تصاريح بناء لمساجد داخل الحرم بمكة

نفت وزارة الشؤون الإسلامية  ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.. المزيد هنا

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

أصدر المركز الوطني للأرصاد توضيحًا عاجلًا بشأن تاثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي.. المزيد هنا

قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، أضواء غامضة في السماء قبل وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الأسبوع الماضي.. المزيد هنا

بعد وفاة المشترك.. "التأمينات" تحدد أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي:.. المزيد هنا

عاجل.. إحالة 25 مشتبها للنيابة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية


أعلنت "السوق المالية"، إحالة 25 مشتبها إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية.. المزيد هنا

بعد عشرات السنين من الخدمة.. خط البلدة يتقاعد نهائيا لصالح النقل العام


وضعت الهيئة العامة للنقل، النهاية لخدمة حافلات «خط البلدة» التي امتدت عشرات السنين، .. المزيد هنا

كم رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف.. المرور يوضح


حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف.. المزيد هنا

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بمشاركة 35 جهة.. "الأرصاد" يُطلق حملة "ما توقعت"

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