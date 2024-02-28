أهم 10 هذا الصباح.. عدم أهلية الضمان الاجتماعي ومقابلات المتقدمين على الوظائف التعليمية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 27 لشهر مارس.
من الأحد.. بصمة الوجه والصوت والإصبع لإثبات حضور وانصراف موظفي "التعليم"
تستعد إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم الأحد 1445/8/22هـ لبدء تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.
رسميًا.. موعد إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف التعليمية
حددت وزارة التعليم موعد إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على 12.519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
بيان من سفارة المملكة بشأن وفاة مواطن في أستراليا
أصدرت سفارة المملكة في أستراليا، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن وفاة مواطن في مدينة سيدني.
أمطار بالشرقية ورياح متربة على الرياض ومكة والمدينة وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
قبيل رمضان.. تعرف على جنسية العمالة المنزلية الأعلى في أسعار الاستقدام
أوضحت منصة مساند، جنسية العمالة المنزلية الأغلى في أسعار الاستقدام قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.
برنامج التحول الوطني: زيادة 96% في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة
سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال عام 2023 بنسبة نمو تزيد على 96 في المئة مقارنة مع 2022.
ما حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ "الفوزان" يوضح
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان.
قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بين النفي الحوثي والتأكيد الغربي
بعد الإعلان عن خلل في نظام الكابلات المار بالبحر الأحمر أثّر على تدفق المعلومات، نفت وزارة الاتصالات اليمنية صحة ما يروج له الإعلام الغربي والصهيوني حول الواقعة.
وصية نبوية "لا تغضب".. 7 أضرار خطيرة للغضب على الصحة
حذرت الشريعة المطهرة من خطورة الغضب وآثاره على المرء، وذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا، قال: "لا تغضب".. رواه البخاري.