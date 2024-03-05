أهم 10 هذا الصباح.. التقديم على الوظائف التعليمية وأطول وأقصر ساعات الصيام بالمملكة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء.



اليوم يبدأ التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية والأفضلية لهؤلاء

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.



تقترب من 18 ساعة.. أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1445 بالمملكة والعالم الإسلامي



مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ينتظر العالم الإسلامي الإعلان رسميًا عن أول أيام الشهر الكريم، الذي من المرجح أن يكون الإثنين المقبل، وفق تقديرات فلكية.



أمطار وضباب ورياح متربة على مكة وعسير وهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.



استعد من الآن.. نصائح لعدم زيادة الوزن في رمضان

يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات في شهر رمضان الأمر الذي يتسبب في زيادة الوزن وإصابة البعض بالسمنة.



شعر به سكان إسطنبول.. زلزال يضرب مقاطعة تركية

ذكر بيان لهيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريخيتر، ضرب مقاطعة جاناكالي "جناق قلعة" التركية أمس الإثنين.



هل يمكن إرفاق عقد إيجار غير مدرج في "منصة إيجار" أثناء التسجيل في حساب المواطن؟

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار مقدم من أحد الأشخاص يستوضح فيه عن إمكانية إرفاق عقد إيجار غير مدرج في منصة إيجار.



بهذه الأمور.. "الفوزان" يوضح كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.



"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. صخور بسرعة البرق تهوي على شاحنة في هذه الدولة

استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فجاءة النقمة، حيث جاء في الحديث " وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك".



4 نصائح لتناول أدوية ضغط الدم في رمضان

يحرص المسلم على صيام شهر رمضان، لكن هناك رخصة للإفطار في بعض الحالات التي يتعذر معها الصوم، أو لكونه يُشكل خطرًا على حياة الصائم.



لتجنب المضاعفات في رمضان.. ما الذي يجب على مريض السكري فعله قبل الصيام؟

يعاني مرضى السكري بشكل خاص أثناء الصيام في شهر رمضان، لذا يتعين عليهم الاستعداد المسبق للصوم، لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر صحية ناجمة عن ذلك.