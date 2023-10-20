أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين في غزة ونطالب بوقف العمليات العسكرية (فيديو)
رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، بقادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة
صدر بيان عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فيما يلي نصه:
خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، بالنصرة للفلسطينيين، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ أيام.
50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية
نصت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء التي أصدرتها هيئة تنظيم المياه والكهرباء على فرض غرامات مالية على الشخص المخالف، تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف ريال.
10 ملايين يدفعون 8.7 مليارات ريال لخدمة "ادفع لاحقا"
بلغ عدد المشتركين في خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" بالمملكة 10 ملايين مشترك اشتروا ما قيمته 8.7 مليارات ريال من المشتريات.
تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الحد الأدنى بنسبة 20%.
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية لهؤلاء الخريجين
أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة لـ4150 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً.
الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع.
5 علامات.. ماذا يقول لون لسانك عن حالتك الصحية؟
توصلت دراسة أجراها خبراء عراقيون وأستراليون إلى أن تحليل اللسان يشخص بدقة الحالات الصحية في ما يصل إلى 94 في المائة من الحالات.
تحمي من مرض قاتل.. فائدة مذهلة عند تسخين بقايا المكرونة
قال الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، إن إعادة تسخين المكرونة ينتج النشا الذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 50 بالمائة تقريبًا.
الشرطة تستغيث بعد أن حاصرها تمساح ضخم!
أطلقت الشرطة في جنوب إفريقيا، نداء استغاثة بعد أن حاصرها تمساح ضخم، يبلغ طوله حوالي 3.5 متر.