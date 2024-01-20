أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي: اضافة اعلان



الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ.



وزير المالية يحسم الأمر .. هل تخطط المملكة لفرض ضريبة دخل على الأفراد؟ (فيديو)

نفى وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع "بلومبرج" وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية، وفق "اقتصاد الشرق".



موعد صرف راتب شهر يناير والشهور الأخرى لعام 2024

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.



300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الأعوام الخمسة السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء 347،646 ألف مسلم.



محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

توقع محلل الطقس، عادل القازنلي، أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى ما دون الصفر المئوي الأسبوع المقبل.



مختصون: 3 مكاسب من وراء تخفيض تكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من 6 دول.



تفاعل واسع مع تدشين مبادرة "فتبينوا" بمنطقة عسير (فيديو)

لاقت مبادرة "فتبينوا" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للقضاء على الدعاوى الكيدية ونشر التسامح في المجتمع، تفاعلاً واسعًا من جانب المواطنين.



دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، بالنصر والغلبة لأهلنا في فلسطين، مع استمرار العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من مئة يوم على قطاع غزة.



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24.762 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 105 على التوالي، إلى 24.762 شهيدًا، والجرحى إلى 62.108، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.



"حالة مميتة".. طبيب يكشف عن مخاطر استخدام غسول الفم



يساعد غسول الفم على إنعاش النفس، وإزالة بقايا الطعام، والمساعدة في تبييض الأسنان. لكن استخدامه يمكن أن يدمر البكتيريا الصديقة في الفم، ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لطبيب.



دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

رفعت ولاية نيو مكسيكو، دعوى قضائية ضد شركة ميتا لفشلها في حماية الأطفال، زاعمة أن خوارزميات فيسبوك وإنستغرام أوصت بمحتوى جنسي للقاصرين.