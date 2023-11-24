أهم 10.. لائحة محظورات وسائل النقل العام وكيف تحصل على الوقود بالمجان؟

وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة
استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.
الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
دخلت الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لفلسطين.
خطيب المسجد النبوي: انصروا إخوانكم المستضعفين في غزة بالدعاء وبالغذاء
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المسلمين بتقوى الله تعالى بأداء حقوقه، وبالقيام بحقوق خلقه، فالفوز لمن اتقى، قال جل من قائل: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ".
منها اصطحاب هذه الحيوانات.. لائحة محظورات استخدام وسائل النقل العام
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في أغسطس الماضي.
فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.
"الزكاة" تُحبط محاولة تهريب 416 ألف حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 416.250 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.
أبشر: أجور استلام وتوصيل لوحات المركبات لا تشمل الـ100 ريال رسوم الاستبدال
كشفت منصة «أبشر»، أن رسوم استبدال لوحات المركبات من خلال الحساب البنكي للمستفيد لا تشمل أجور خدمة استلامها وتوصيلها عبر المنصة.
أبرز إيجابيات وسلبيات استخراج بطاقة الائتمان.. كيف تحصل على الوقود مجانًا؟
باتت بطاقات الائتمان تُستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع والشراء، الأمر الذي قلل الحاجة إلى حمل النقود واحتمالية ضياعها.
تُقوّي الذاكرة والمناعة.. 8 أطعمة ومشروبات ضرورية للطلاب مع بداية الشتاء
يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية، والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، خاصة للطلبة والطالبات.
إلى الأمهات.. كيف تحافظين على طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي مع بداية الشتاء؟
يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي. وهو شائع للغاية إلى حد أن معظم الأطفال يصابون به قبل بلوغهم العامين، ويمكن أن يصيب البالغين أيضًا.