الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلقاضافة اعلان


تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن عدم وصول الدعم للدفعة الـ 71 لشهر أكتوبر الجاري.. المزيد هنا

دبلوماسية مكثفة من المملكة لوقف الحرب على غزة


تكثف المملكة جهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للحرب الخطيرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.. المزيد هنا

تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الكويتي ومركب عراقي.. ماذا حدث؟


وقع تبادل إطلاق نار بين قوات حرس الحدود الكويتية ومركب عراقي في البحر، ما أدى إلى إصابة قائد المركب ونقله إلى أحد المستشفيات.. المزيد هنا

دوريات الأمن بالرياض تسترد أموالًا إثر تعرض مركبة نقل أموال لسطو من شخصين مسلحين


صرح المتحدث الرسمي للأمن العام , بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض , باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات .. المزيد هنا

مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق


اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية للعام المالي السابق.. المزيد هنا

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

عقب التعديلات الأخيرة.. تعرف على أقصى دخل لاستحقاق دعم حساب المواطن


اشترط حساب المواطن، ألا يتجاوز دخل أفراد الأسرة 20 ألف ريال لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام


أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بتوقعات فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على تهامة عسير الباحة.. المزيد هنا

الفئات والمبالغ... خريطة رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة


أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة.. المزيد هنا

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة


دعت المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.. المزيد هنا

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