أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلق اضافة اعلان



دبلوماسية مكثفة من المملكة لوقف الحرب على غزة



تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الكويتي ومركب عراقي.. ماذا حدث؟



دوريات الأمن بالرياض تسترد أموالًا إثر تعرض مركبة نقل أموال لسطو من شخصين مسلحين



مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق



9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض







رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

عقب التعديلات الأخيرة.. تعرف على أقصى دخل لاستحقاق دعم حساب المواطن



اشترط حساب المواطن، ألا يتجاوز دخل أفراد الأسرة 20 ألف ريال لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد



منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام



أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بتوقعات فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على تهامة عسير الباحة.. المزيد



الفئات والمبالغ... خريطة رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة



أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة.. المزيد



المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة



دعت المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.. المزيد

اشترط حساب المواطن، ألا يتجاوز دخل أفراد الأسرة 20 ألف ريال لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بتوقعات فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على تهامة عسير الباحة.. المزيد هنا أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة.. المزيد هنا دعت المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.. المزيد هنا