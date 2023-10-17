أهم 10.. قرارات عاجلة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في متهم بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
13 قرارًا
عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء بالرياض
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
توضيح من حساب
المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية
قال حساب المواطن، إن الشروط المتعلقة ببقاء المستفيدين في الخارج تنطبق أيضًا على المتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية.. المزيد هنا
سجن وغرامة
وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء
أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15.130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.. المزيد هنا
التعليم: تعديل موعد
استيفاء شروط ترقية المعلمين
أعلنت وزارة التعليم، تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس.. المزيد هنا
منح 300 مواطن
ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب
صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 300 مواطن.. المزيد هنا
تنفيذ حكم الشرع
بحق مدان في الرياض لارتكابه هذه الجريمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
خانوا الأمانة..
النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا
أعلنت النيابة العامة اليوم، أنه تم إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.. المزيد هنا
5 آلاف ريال
غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود
بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من أمس الأول، تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.. المزيد هنا
اعتبارًا من الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في هذه المدارس
يبدأ الأحد المقبل الدوام الشتوي في العديد من مدارس طلاب التعليم العام بالمملكة للعام الدراسي الجديد 1445هـ. . المزيد هنا
سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟
تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رفض سائق للسفر رغم وجود تأشيرة خروج نهائي.. المزيد هنا