أهم 10.. قرارات عاجلة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في متهم بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







13 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء بالرياض اضافة اعلان



توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية



سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء



التعليم: تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين



منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب



تنفيذ حكم الشرع بحق مدان في الرياض لارتكابه هذه الجريمة



خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا



5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود



اعتبارًا من الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في هذه المدارس



سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟

