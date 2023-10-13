الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم.

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)
انهمر خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين في خطبة الجمعة اليوم. 

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم
ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، جميع مقدمي الخدمة، بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية.

تحذير من "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، ابتداء من غد (السبت) وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر.

الإحصاء: 413.3 مليار ريال رواتب المشتغلـين بقطاع الأعمال
أعلن تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن رواتب وتعويضات المشتغلين في الأنشطة التشغيلية بقطاع الأعمال بالمملكة بلغت العام الماضي 413.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6% عن العام السابق له.

الهيئة السعودية للمهندسين: 3 حالات لإلغاء الاعتماد المهني
طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، عبر منصة "استطلاع"، لاستطلاع آراء العموم بشأنها.

"الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار
انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة بمطالبت دولة الاحتلال أن تلغي أوامرها بإجلاء 1,1 مليون شخص يعيشون شمال غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة ، داعية لوقف حد للأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة.

واشنطن ترحب بإرسال بعثة تقصي حقائق في السودان
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان الذي يشهد قتالًا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي.

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تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول طريق الرياض الرين بيشة

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