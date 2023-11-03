أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة
حذر خبراء الأرصاد من استمرار الحالة المطرية الغزيرة على الرياض ومكة ومناطق مختلفة من المملكة، موضحين سبب الحالة المطرية على أجواء ومناطق المملكة.
17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية
قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة «15» من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/50» وتاريخ 1397/7/13هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م/36» وتاريخ 1435/6/4.
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين تتجاوز 260 مليون ريال
بلغ إجمالي التبرعات في اليوم الثاني من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 260 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين أكثر من 442 ألف متبرع.
خطيب المسجد الحرام: في فلسطين وأحداثها تبرز وحدة الأمة الإسلامية (فيديو)
دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، إلى التجاوب مع حملة التبرعات الشعبية السعودية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.
تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى خلال عامين
سجل مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجعًا في أكتوبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.
مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن الحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي صدرت بالتزامن مع صرف الدفعة 71- لشهر أكتوبر.
موعد الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات
تنطلق يوم الأحد القادم، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.
لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها
يعد البناء الذاتي أحد منتجات منصة سكني، ويهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب بمدة قصيرة.
9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض
قصفت قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوب قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا.
بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟
عندما تم الكشف عن "آيباد" لأول مرة في عام 2010، وصفه ستيف جوبز، رئيس شركة "آبل" آنذاك، بأنه "جهاز سحري وثوري".