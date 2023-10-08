أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بعد رفع الحد الأدنى
20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل
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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.. المزيد هنا
توجيهات عاجلة من خادم
الخرمين.. تفاصيل تمديد الدعم الإضافي واستمرار حساب المواطن ورفع الحد الأدنى
لمعاش الضمان
خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب.. المزيد هنا
"الزكاة
والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة.. المزيد هنا
سكني يكشف أسباب تعذر
الحجز في عدد من المخططات السكنية
كشف برنامج سكني عن أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية... المزيد هنا
"ساما"
يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال
أجرى البنك المركزي "ساما" تعديلات في إجراءات الحوالات بين البنوك في المملكة، حيث ألزم البنوك بعرض اسم العميل المحول له بعد إضافة رقم الآيبان.. المزيد هنا
تنبيه عاجل
لـ"قنصلية" المملكة في هونج كونج لجميع المواطنين
أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج، تنبيهًا عاجلًا بشأن إعصار كوينو شديد الخطورة...المزيد هنا
توضيح عاجل لـ
"الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة
كشفت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يومًا"، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار.. المزيد هنا
التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل الزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر.. المزيد هنا
النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين
حذرت النيابة العامة من خطورة الإفصاح عن المعلومات الشخصية أو المالية لأي جهة مجهولة الهوية.. المزيد هنا
وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن استضافة المملكة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،. المزيد هنا