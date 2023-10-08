أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل اضافة اعلان



توجيهات عاجلة من خادم الخرمين.. تفاصيل تمديد الدعم الإضافي واستمرار حساب المواطن ورفع الحد الأدنى لمعاش الضمان



"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات



سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية



"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال



تنبيه عاجل لـ"قنصلية" المملكة في هونج كونج لجميع المواطنين



توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة



التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة



النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين



وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

