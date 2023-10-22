أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر
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أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الخميس القادم 26 من أكتوبر بمشيئة الله.. المزيد هنا
عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من
رسوم الاختبارات
حددت وزارة المواد البشرية، عدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف
المعاش
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.. المزيد هنا
غدًا.. بداية التسجيل في الرخصة المهنية
للتخصصات.. تعرف على التفاصيل
تبدأ وزارة التعليم، غدًا الاثنين، تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، وفق المواعيد التي سبق وأعلنت عنها الوزارة والتي تنتهي في 12/7/1445هـ.. المزيد هنا
هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب
المواطن
حدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للراتب لشمول المستفيد ببرنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":.. المزيد هنا
سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ
الخطر الكبير
حذرت سفارة المملكة في سلطنة عمان، المواطنين المتواجدين في ولايتي ظفار والوسطى، من الإعصار المداري "تيج".. المزيد هنا
خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال
إجراءات صكوك الاستحكام
كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن أهم المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام.. المزيد هنا
الباقات والأسعار.. مشروع حافلات مكّة يطلق
الخدمات المتكاملة المدفوعة
أطلق مشروع حافلات مكة، الخدمات المتكاملة المدفوعة، تحت شعار "معًا على الدرب"، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد.. المزيد هنا
متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة
اشتد الإعصار "تيج"، الذي يتشكل في بحر العرب، إلى مستوى عاصفة إعصارية شديدة اليوم, ويتجه نحو السواحل اليمنية والعمانية، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية "آي إم دي".. المزيد هنا
تعليم تبوك يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بعد غدٍ لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.. المزيد هنا