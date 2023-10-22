أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر اضافة اعلان



عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات



توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش



غدًا.. بداية التسجيل في الرخصة المهنية للتخصصات.. تعرف على التفاصيل



هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن



سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ الخطر الكبير



خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام



الباقات والأسعار.. مشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة



متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة



تعليم تبوك يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة





