أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في مواطن بمكة وتأمين صحي مجاني

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







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