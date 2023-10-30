الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في مواطن بمكة وتأمين صحي مجاني

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعياضافة اعلان


حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟


أتاح حساب المواطن للأرملة غير السعودية وأبنائها من مواطن سعودي التسجيل في برنامج الدعم، وفقًا للاشتراطات الخاصة به.. المزيد هنا

خطوات استبدال لوحات سيارات المنشأة عبر بوابة تم في "أبشر"


أعلنت منصة "أبشر أعمال" عن إمكانية استبدل لوحات مركبات منشأتك عبر بوابة "تم" في أبشر أعمال إلكترونيا بكل سهولة دون الحاجة لزيارة مقار المرور.. المزيد هنا

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة المكرمة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)


استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسلة عمليات القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.. المزيد هنا

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني


لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.. المزيد هنا

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث


أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان بإمكان الورثة الجمع بين المعاش وراتب العمل.. المزيد هنا

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل


أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة.. المزيد هنا


هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات


تفاعل حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع سؤال مواطنة بشأن إمكانية السفر إلى دول الخليج قبل استلام جوازها كونه تحت التجديد.. المزيد هنا

غدًا بهذه المناطق.. حالة من عدم الاستقرار الجوي محملة بأمطار رعدية غزيرة


كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.. المزيد هنا

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الجوازات
10:54 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

"الجوازات" تطلق ختم "استثمر في الصحة" تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2023.

التأمينات
10:35 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

التأمينات توضح المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض "ساند"

ولي العهد
10:00 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارةٍ رسمية

سيول مكة -امطار
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مركز "الغطاء النباتي" يستعرض "المخطط الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير"

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية المكسيك

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