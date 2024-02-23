أهم 10.. تخفيضات لأكثر من 5 ملايين منتج ومواعيد صرف الرواتب والمعاشات لشهر فبراير

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تخفيضات لا تفوتك لأكثر من 5 ملايين منتج في موسم رمضان وعيد الفطر
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الناس للتزود باحتياجاتهم من منتجات غذائية مخفضة وملابس رمضانية.
مواعيد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات لشهر فبراير
يهتم كثير من المواطنين بالتساؤل حول موعد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات، وبخاصة مع الاقتراب مع نهاية الشهر,
مسؤول حكومي: التحول للطاقة الكهربائية سيوفر 1.03 مليار ريال (فيديو)
كشف وكيل وزارة البيئة المساعد للمنشآت والخدمات، محمد العبد اللطيف، أن استهلاك القطاع الزراعي من الماء بالمملكة، يصل إلى 2.08 مليار لتر مكعب سنويًا.
"ويُؤثرون على أنفسهم".. كيف عوّض الله هذا المواطن بعدما تبرع لأخيه بإحدى كليتيه؟
تحقيقًا لقول الله تعالى: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"، تبرع مواطن لأخيه بإحدى كليتيه.
خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة تحذير إلى التجار والأثرياء (فيديو)
حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، التجار والأثرياء من المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار.
الجوازات توضح هل يجب استبدال جواز سفري القديم بالجواز الإلكتروني الجديد؟
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا مهمًا بشأن استبدال جواز السفر القديم بالجواز الإلكتروني الجديد عند السفر.
تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب
ألزم حساب المواطن، المسجلين في البرنامج بالكشف عن المكافأة الممنوحة للطلاب ضمن بيانات الدخل الخاصة بهم.
غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69616 ألف جريح.
ابتكار طبي مبهر.. دواء مشتق من زيت الزيتون لعلاج سرطان دماغ قاتل
يعتبر الورم الأرومي الدبقي الشكل الأكثر شيوعًا لأورام المخ، وبحسب العديد من الأطباء، فإن ذلك السرطان يعد عدوانيًا للغاية، حيث يموت معظم المصابين به خلال عام واحد من التشخيص.
لمرضى الكبد الدهني.. 5 خطوات للتعافي من دون الذهاب إلى الطبيب
الكبد هو أحد الأعضاء الحيوية، والمسؤول عن أكثر من 500 وظيفة جسدية، لذلك، فإن أي ضرر قد يصيبه يمكن أن يشكل خطرًا بالغًا يصل إلى حد تهديد الحياة.
6 أشياء افعلها يوميًا إذا كنت تريد العيش لفترة أطول
الموت سر من أسرار الخالق، لا يملك كائن من كان أن يعلم متى سيحين أجله، لكن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على الحالة الصحية للفرد.
أكبر ثعبان في العالم.. غطاسون يسبحون إلى جانب الأناكوندا الخضراء (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر غطاسين يسبحون بجانب أكبر ثعبان في العالم.