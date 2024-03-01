أهم 10.. تأشيرة تعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة وطقس السعودية خلال شهر رمضان

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تفاصيل جديدة حول المواطن المغدور في أستراليا موسى الزاهر (فيديو)
كشف أقارب المواطن المغدور في أستراليا، موسى الزاهر، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول تلقيهم نبأ مقتله في وقت سابق هذا الأسبوع.
متحدث الأرصاد" يتوقع طقس المملكة خلال شهر رمضان
توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، طقس المملكة خلال شهر رمضان، بأنه سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا نهارًا.
نزاهة": التحقيق مع 288 متهمًا وتوقيف 126 متورطًا بالفساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2024م.
رئيس منصة "إحسان": تلقينا أكثر من 5 مليارات ريال منذ إطلاق المنصة (فيديو)
أعلن رئيس منصة "إحسان"، إبراهيم الحسيني، أن المنصة استقبلت أكثر من 5 مليارات ريال منذ إطلاقها.
"التعليم" و"الخارجية" تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة
أطلقت وزارة التعليم ووزارة الخارجية، خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة "أدرس في السعودية" للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير التعليم يوسف البنيان.
راتب 14.500 ريال.. وظائف مميزة في برنامج السوق المالية لتأهيل الخريجين
كشفت هيئة السوق المالية، عن موعد التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة "الثالثة عشر" حيث يأتي ذلك إيمانًا من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.
أكثر من 30 ألف شهيد.. الجوع والجفاف يوديان بحياة أطفال غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ147 على التوالي إلى 30.228 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 71.377 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
من السرطان إلى الموت المبكر.. 32 خطرًا صحيًا يهدد محبي الوجبات السريعة
حذر باحثون في أستراليا من أن الأطعمة فائقة المعالجة تتسبب في أمراض خطرة تؤدي إلى الوفاة، ومن بينها السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والقلق.
تحذير طبي: الهواتف والأجهزة الذكية خطر على مناعة الأطفال
لطالما حذر الخبراء من خطر استخدام الهواتف والأجهزة الذكية في سن مبكرة، لما لذلك من تأثير سلبي.