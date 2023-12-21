أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"التعليم" تطالب بفك الارتباط بين العلاوة السنوية والرخصة المهنية اضافة اعلان



توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة



عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية



عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية



"الأزمات والكوارث" بمكة المكرمة يحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر



عاجل.. تحذير من حالة مطرية تبدأ الجمعة على مكة والمدينة وهذه المناطق



مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل



عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن



الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود



عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

