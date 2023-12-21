أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"التعليم" تطالب بفك الارتباط بين
العلاوة السنوية والرخصة المهنية
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طالب وزير التعليم، يوسف البنيان، بفك ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حسب القرار الذي يفترض تطبيقه ابتداء من بداية 2025.. المزيد هنا
توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة
كشفت منصة أبشر، بأنه يمكن تجديد إقامة عامل منزلي إذا كان خارج المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف
بأموال جمعية غير ربحية
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.. المزيد هنا
عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية
أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.. المزيد هنا
"الأزمات والكوارث" بمكة المكرمة يحذر المواطنين من خطورة هذا
الأمر
أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بجميع المواطنين بأخد الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.. المزيد هنا
عاجل.. تحذير من حالة مطرية تبدأ الجمعة على مكة والمدينة وهذه المناطق
حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، "مساند"، الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل.. المزيد هنا
عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن
تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار، بشأن طريقة إعفاء المتوفي من الرهن.. المزيد هنا
الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي".. المزيد هنا
عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في منطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا