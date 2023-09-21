الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:
المسند: غدًا آخر أيام الصيف.. وفي هذه الوقت يطول الليلاضافة اعلان

قال الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس والمناخ، إنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم غد الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.. المزيد هنا

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)


تواجه أوروبا أزمة صحية عامة حادة، حيث يعيش الجميع تقريبا في جميع أنحاء القارة، في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.. المزيد هنا

"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)


أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.. المزيد هنا

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض، على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها.. المزيد هنا

بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية استفادة من هو في سن الـ 18 عاما من حساب المواطن.. المزيد هنا

قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأة

قرر عدد من الجامعات في المملكة تقديم صرف المكافأة الجامعية للطلبة والطالبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، احتفالا باليوم الوطني الـ 93.
.. المزيد هنا

تحذير مهم من "الموارد" حول نشاط التوسط لتوظيف المواطنين

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية.. المزيد هنا

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.. المزيد هنا

بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.. المزيد هنا


الليلة .. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة

تشهد سماء المملكة والمنطقة مساء اليوم ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجرة، تتمثل في اقتران القمر بالنجم العملاق.. المزيد هنا

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