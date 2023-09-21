أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أ أ

يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

المسند: غدًا آخر أيام الصيف.. وفي هذه الوقت يطول الليل اضافة اعلان



قال الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس والمناخ، إنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم غد الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.. المزيد هنا



1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)











"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)





أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.. المزيد



بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض



قبضت شرطة منطقة الرياض، على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها.. المزيد



بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية استفادة من هو في سن الـ 18 عاما من حساب المواطن.. المزيد



قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأة



قرر عدد من الجامعات في المملكة تقديم صرف المكافأة الجامعية للطلبة والطالبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، احتفالا باليوم الوطني الـ 93.

.. المزيد تواجه أوروبا أزمة صحية عامة حادة، حيث يعيش الجميع تقريبا في جميع أنحاء القارة، في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.. المزيد هنا "فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.. المزيد هنا بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياضقبضت شرطة منطقة الرياض، على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها.. المزيد هنا بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطنتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية استفادة من هو في سن الـ 18 عاما من حساب المواطن.. المزيد هنا قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأةقرر عدد من الجامعات في المملكة تقديم صرف المكافأة الجامعية للطلبة والطالبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، احتفالا باليوم الوطني الـ 93... المزيد هنا



تحذير مهم من "الموارد" حول نشاط التوسط لتوظيف المواطنين



شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية.. المزيد



تحذير مهم من "الموارد" حول نشاط التوسط لتوظيف المواطنينشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية.. المزيد هنا





أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.. المزيد



بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة



أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.. المزيد





تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازانأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.. المزيد هنا بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدةأطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.. المزيد هنا