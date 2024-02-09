أهم 10.. انخفاض أسعار البصل في هذا الموعد وتبكير موسم تخفيضات رمضان والعيد

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

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حساب المواطن لشهر فبراير.. تنبيه جديد حول موعد إيداع الدفعة 75

أعلن حساب المواطن مجددًا، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم، وذلك ردًا على تساؤلات عدة حول ما إذا كان سيتم التبكير به ليتم الصرف الخميس.



تفاصيل لائحة المحافظة على المعلومات والوثائق الرسمية

نشرت جريدة أم القرى لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق والمعلومات، بهدف وضع ضوابط للمحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة.



بشرى.. انخفاض أسعار البصل في هذا الموعد

حدد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة، خالد الباتع، موعد انتهاء أزمة البصل في المملكة، حيث تضاعف سعره خلال الأيام الاخيرة لأكثر من 3 أضعاف.



احصل على الترخيص الآن.. إعلان موعد بداية موسم تخفيضات رمضان والعيد

بداية من شهر شعبان القادم، وبهدف تحفيز التسوق المبكر، قررت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين.



10 نصائح مفيدة تساعدك على تحقيق أعلى الدرجات في الاختبارات

قررت وزارة التعليم، تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.



خبير طقس يتوقع فيضانات وسيولاً على المملكة ودول خليجية في هذا التوقيت

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار تاريخية متوقعة مع فيضانات وسيول على المملكة والإمارات والبحرين.



بشرى من الوطنية للإسكان بخصوص المشاريع السكنية في هذه الضاحية



كشفت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، عن اكتمال حجوزات المرحلة الأولى في مشروع "مرسية زون 4"، الواقع في ضاحية خزام، خلال 30 دقيقة من إطلاقه.



تحذيرات أممية من مخاطر التصعيد العسكري في رفح

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خطورة التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة، التي نزح إليها أكثر من 600 ألف طفل وأسرهم.



بالفيديو.. إنقاذ طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين في الفلبين

تسبب انهيار أرضي فيما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود في جنوب الفلبين، وعثر رجال الإنقاذ على طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين على قيد الحياة.



روبوت يقتل امرأة أثناء عملية جراحية

توفيت امرأة بعد أن "أحدث روبوت جراحي ثقبًا في أمعائها"، مما تسبب في حدوث تسرب داخلي مميت، بحسب دعوى قضائية.



مفاجأة.. ما هى كمية الماء المناسبة في فصل الشتاء؟

أكدت "زين السعودية" على أهمية تناول 3 أكواب وأكثر من الماء يوميا للمحافظة على رطوبة جسمك والعمل على حفظ توازن صحتك.



من الأزمة القلبية إلى السكتة الدماغية.. 5 طرق يخبرك بها الجسم عن الأمراض الخطرة

كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي، عن خمس علامات تحذيرية يحاول بها الجسم الكشف عن وجود مشكلة ما، مما يساعد على منع حدوث حالات صحية خطيرة.



