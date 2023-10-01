أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







اليمن.. قرار مفاجيء بتعليق الخطوط الجوية مع دولة عربية اضافة اعلان



استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟



غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف



اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي أمام وزارة الداخلية التركية



موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟



بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب



أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج



تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول



بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)

