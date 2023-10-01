الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


اليمن.. قرار مفاجيء بتعليق الخطوط الجوية مع دولة عربيةاضافة اعلان


نقلت وكالة "رويترز" عن  مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، بأن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن.. المزيد هنا

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟


يتساءل العديد من المواطنين عن مدى إمكانية استرداد تكلفة استقدام العمالة المنزلية خلال فترة التجربة.. المزيد هنا

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف


تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدا (الإثنين) مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023، التي بلغ إجماليها 7348545 ريالا لـ14531 طالبا وطالبة.. المزيد هنا

اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي أمام وزارة الداخلية التركية


وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع أمام وزارة الداخلية التركية في أنقرة، اليوم الأحد.. المزيد هنا


موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟


تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن موظف بالقطاع الخاص، ومدى أحقيته في استحقاق دعم المواطن:.. المزيد هنا

بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب


كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان.. المزيد هنا


أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج



أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ.. المزيد هنا

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول


أعلنت وزار التعليم أن الطالب المتغيب بدون عذر لا يُعاد له الاختبارات القصيرة، ولا يُمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل.. المزيد هنا


بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)



بعد انقطاع 70 سنة، تفجرت ينابيع الرحمة من "عين الملاقي" في محافظة وادي الفرع جنوب منطقة جنوب المدينة المنورة.. المزيد هنا

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال

أعلنت النيابة العامة اليوم، عن توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال.. المزيد هنا

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