الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

أهم 10
أهم 10
أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تنبيه عاجل من هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياضاضافة اعلان


دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، بدأ من اليوم.. المزيد هنا

شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟


كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.. المزيد هنا

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم حليب الأطفال


أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم حليب الأطفال لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي لايتطلب اتخاذ أي إجراءات.. المزيد هنا

عاجل.. كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم حساب المواطن؟


أتاح حساب المواطن لأسرة المواطن الموقوف التسجيل في برنامج الدعم بعد استبعاد العائل لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.. المزيد هنا

بشرى للمواطنين.. وزير الصحة: تطبيق "التأمين الوطني" بدءًا من منتصف العام القادم


أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق "التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من سكني بخصوص الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات


أعلن برنامج سكني، أن الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.. المزيد هنا

أمن الرياض يُفتّش هذه المحال ويعثر على مفاجأة


ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.. المزيد هنا

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز


حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.. المزيد هنا

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا



أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.. المزيد هنا


شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي



تمكنت شرطة حائل من ضبط  6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

تعليم النماص تقلبات جوية
10:22 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم النماص: استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

المركز الوطني للأرصاد
10:00 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "عسير"

WhatsApp Image 2023-10-29 at 8.34.37 PM
9:41 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مختص يقدم "روشتة نصائح" لمزراعي الرومان أثناء تساقط الأمطار

تعليم تبوك
8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

اقرأ أيضا

جامعة أم القرى تعلن مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني

تنبه مهم لمستخدمي الطرق في منطقة تبوك

تحذير من هيئة الزكاة بشأن رسالة وهمية عبر بريد المستخدمين

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

66767 8:06 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

بالفيديو .. انطلاق تمرين مهم لقطاعات قوى الأمن الداخلي

أهم 10 8:49 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أهم 10..إطلاق المخطط العام لمطار أبها وتنبيه مهم للطلاب من حساب المواطن

أهم 10 8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أهم 10 8:53 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أهم 10.. حريق الطائف وبشرى لمعلمي القطاع الخاص وتحذير النيابة العامة

اقرأ أيضا

2023-10-29_18-48-19
7:19 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

سقطة جديدة لماكرون .. إلقاء قنابل مسيلة للدموع على مليون متظاهر (فيديو)

F9nMpyzXMAA4zKN
6:19 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية بالرياض

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

مساند
5:56 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مساند يوضح المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:43 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

تعليم تبوك
8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

الشرطة
8:13 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"