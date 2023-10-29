أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تنبيه عاجل من
هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياض
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دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، بدأ من اليوم.. المزيد هنا
شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة
تبوك؟
كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.. المزيد هنا
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم
حليب الأطفال
أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم حليب الأطفال لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي لايتطلب اتخاذ أي إجراءات.. المزيد هنا
عاجل.. كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم
حساب المواطن؟
أتاح حساب المواطن لأسرة المواطن الموقوف التسجيل في برنامج الدعم بعد استبعاد العائل لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.. المزيد هنا
بشرى للمواطنين.. وزير الصحة: تطبيق
"التأمين الوطني" بدءًا من منتصف العام القادم
أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق "التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.. المزيد هنا
تنبيه مهم من سكني بخصوص الالتزامات المالية وإيقاف
الخدمات
أعلن برنامج سكني، أن الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.. المزيد هنا
أمن الرياض يُفتّش هذه المحال ويعثر على مفاجأة
ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.. المزيد هنا
قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع
المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز
حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.. المزيد هنا
تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا
أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.. المزيد هنا
شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي
تمكنت شرطة حائل من ضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام.. المزيد هنا