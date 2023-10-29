أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تنبيه عاجل من هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياض اضافة اعلان



شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟



لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم حليب الأطفال



عاجل.. كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم حساب المواطن؟



بشرى للمواطنين.. وزير الصحة: تطبيق "التأمين الوطني" بدءًا من منتصف العام القادم



تنبيه مهم من سكني بخصوص الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات



أمن الرياض يُفتّش هذه المحال ويعثر على مفاجأة



قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز



تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا



شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

