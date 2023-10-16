أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
إصدار أول تشريع
عقاري لإدارة المرافق في بداية 2024
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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحمَّاد، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م.. المزيد هنا
تحذير عاجل من
المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف
حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس).. المزيد هنا
توضيح مهم
لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
"مكافحة
الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.. المزيد هنا
للاستفادة من
الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات
كشف برنامج سكني عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات، كأحد الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم السكني.. المزيد هنا
تفاصيل خطة
"التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%
أعـدت وزارة التعليم خطة لرفع جــودة التعليم عبـر مـؤشـرات دقيقة يتم العمل بها اعتبارًا من هـذا العام وحتى تحقيق رؤيـة 2030.. المزيد هنا
التفاصيل
كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين في إصدار الرخصة المهنية حتى نهاية العام الجاري.. المزيد هنا
هل تُسقط مكافأة
الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟
قال حساب المواطن، إن المكافأة التي يحصل عليها الطالب لا تؤثر على استحقاقه الدعم.وردًا على استفسار حول ما.. المزيد هنا
بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال
طمأن صندوق التنمية العقارية، المستفيدين، ممن صدرت لهم أحكام قضائية من المتقدمين، بأنه سيتم التنفيذ.. المزيد هنا
توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل
تفاعلت إدارة الجوازات مع أحد الأشخاص بشأن تأخر أحد الوافدين في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل... المزيد هنا