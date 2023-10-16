أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في بداية 2024 اضافة اعلان



تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف



توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي



"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية



للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات



تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%



التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها



هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟



بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال



توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

