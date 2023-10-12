أهم 10..إطلاق المخطط العام لمطار أبها وتنبيه مهم للطلاب من حساب المواطن

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تحذير عاجل
لوزارة النقل من هذه الرسائل.. ما الأمر؟
اضافة اعلان
حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين، وتطلب منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام شحنات أو طرود بريدية.. المزيد هنا
عاجل.. محافظ
الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، الحفل السنوي للمسلمين والمسلمات الجُدد وكرم 634 من المسلمين الجدد، في الحفل الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف.. المزيد هنا
ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.. المزيد هنا
تنبيه مهم من
حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز
أصدر حساب المواطن، تنبيهات حول مدى تأثر استحقاق الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج الدعم بتأجير الأصول العقارية والحصول على دعم حافز والمكافأت الطلابية.. المزيد هنا
النيابة العامة:
سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية.. المزيد هنا
ربط حساب
القاصرين بالإشراف على التصرفات المالية
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى التنسيق مع البنك المركزي للحصول.. المزيد هنا
إعفاء أبناء
مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار قياس.. المزيد هنا
متى يتم صرف تعويضات الصكوك؟.. هيئة العقار توضح
أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه يتم صرف تعويضات الصكوك بعد انتهاء لجان حصر العقارات ولجان التقييم من أعمالها الموكلة إليها.. المزيد هنا
مختص: انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي.. لهذا السبب
قال المهتم في الشأن العقاري سعدون الشمري إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأراضي بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.. المزيد هنا
تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.. المزيد هنا