أهم 10..إطلاق المخطط العام لمطار أبها وتنبيه مهم للطلاب من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تحذير عاجل لوزارة النقل من هذه الرسائل.. ما الأمر؟ اضافة اعلان



عاجل.. محافظ الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين



ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز



النيابة العامة: سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء



ربط حساب القاصرين بالإشراف على التصرفات المالية



إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس



متى يتم صرف تعويضات الصكوك؟.. هيئة العقار توضح



مختص: انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي.. لهذا السبب



قال المهتم في الشأن العقاري سعدون الشمري إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأراضي بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.. المزيد



تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة



أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.. المزيد

قال المهتم في الشأن العقاري سعدون الشمري إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأراضي بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.. المزيد هنا أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.. المزيد هنا