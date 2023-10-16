أهم التوصيات.. "الداخلية" تختتم معرض جدة للتوعية بأضرار المخدرات

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اختتمت وزارة الداخلية، معرضها المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.





أهم أهداف وتوصيات المؤتمر اضافة اعلان



ضرورة الإبلاغ عن المخالفين



وأوضحت أن المؤتمر تم تنظيمه لتعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدةـ حيث تم استعراض الآتي:1 - طرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.2 - توضيح عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.3 - المخاطر الناجمة عن التعامل معهم، ودور التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لهم.4 - العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والريا.