أهمية الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي وأثره في خدمة المجتمع (فيديو)

أكد نائب رئيس
مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي، د. محمد السحيباني، على أن المملكة سعت لتطوير
مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030.
وقال إن الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي بدأ مع رؤية المملكة التي خصصت مجالاً مهمًا جدًا لهذا القطاع وسعت لتطويره، وهناك مستهدفات كبرى له.
وأشار إلى أن دور الجمعية يتمثل في التوعية والتثقيف بهذا القطاع، ويأتي في
هذا الإطار إطلاق كتاب عن الاقتصاد الاجتماعي، مدخلاً للتنمية المستدامة، كأحد
المبادرات التي تقدمها الجمعية.
مدخل التنمية المستدامة
من جهته، قال مدير مركز العنود الدولي للتدريب، فهد المالكي، إن ملتقى
الاقتصاد الاجتماعي يستعرض عدة محاور أبرزها "التجارب والممارسات للاستثمار
الاجتماعي في المملكة.
التجارب والممارسات في الاستثمار الاجتماعي
وأضاف، نستعرض اليوم أهم 3 محاور في هذا الملتقى:
الواقع والممكنات في الاقتصاد الاجتماعي
المحور الأول الواقع والممكنات للاقتصاد الاجتماعي.
والثاني عن الوضع الراهن للمالية الاجتماعية في
المملكة.
والمحور الثالث سيكون عن أبرز التجارب والممارسات في الاستثمار الاجتماعي في المملكة.
فيديو | نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي د. محمد السحيباني: المملكة سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030 ودورنا هو التوعية والتثقيف في هذا المجال#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/zADwnTv9Lq— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2023