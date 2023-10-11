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صحيفة تواصل الالكترونية

أهمية الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي وأثره في خدمة المجتمع (فيديو)

الاقتصاد الاجتماعي
الاقتصاد الاجتماعي
أ أ
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أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي، د. محمد السحيباني، على أن المملكة سعت لتطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي مع رؤية 2030.اضافة اعلان
وقال إن الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي بدأ مع رؤية المملكة التي خصصت مجالاً مهمًا جدًا لهذا القطاع وسعت لتطويره، وهناك مستهدفات كبرى له.


مدخل التنمية المستدامة

وأشار إلى أن دور الجمعية يتمثل في التوعية والتثقيف بهذا القطاع، ويأتي في هذا الإطار إطلاق كتاب عن الاقتصاد الاجتماعي، مدخلاً للتنمية المستدامة، كأحد المبادرات التي تقدمها الجمعية.


التجارب والممارسات في الاستثمار الاجتماعي

من جهته، قال مدير مركز العنود الدولي للتدريب، فهد المالكي، إن ملتقى الاقتصاد الاجتماعي يستعرض عدة محاور أبرزها "التجارب والممارسات للاستثمار الاجتماعي في المملكة.


الواقع والممكنات في الاقتصاد الاجتماعي

وأضاف، نستعرض اليوم أهم 3 محاور في هذا الملتقى:

المحور الأول الواقع والممكنات للاقتصاد الاجتماعي.

والثاني عن الوضع الراهن للمالية الاجتماعية في المملكة.
والمحور الثالث سيكون عن أبرز التجارب والممارسات في الاستثمار الاجتماعي في المملكة.

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