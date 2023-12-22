أهمها تحسين الهضم.. 6 فوائد صحية لتناول البصل النيئ

يتجنب الغالبية تناول البصل النيئ تجنبًا لرائحة الفم غير المريحة، ولكن ما
يغيب عن الكثيرين أن البصل الخام يحتوي على فيتامينات وفوائد صحية، أكثر منه وهو
مطبوخ.اضافة اعلان
ونشر موقع "WIO News" تقريرًا يوضح
أبرز الفوائد الصحية التي يشملها تناول البصل النيئ، وهي:
1ـ تحسين الهضم
البصل الخام مليء
بالألياف الغذائية، المهمة لضمان هضم فعال، وكذلك التخلص من النفايات من الجسم.
2ـ الوقاية
من السرطان
يحتوي البصل الطازج
على مركبات غنية بمضادات الأكسدة والكبريت، التي تساعد في الوقاية من السرطان.
3ـ تعزيز
المناعة
يعد البصل الخام
مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، مما يعزز
جهاز المناعة في الجسم بشكل كبير.
4ـ مفيد لصحة القلب
يحتوي البصل على
مضادات الأكسدة مثل: كيرسيتين، التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما
يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
5ـ تقوية
البشرة
يقلل استهلاك البصل
الخام التجاعيد والبقع والتصبغ، التي تظهر بسبب التقدم في العمر، فتصبح البشرة
نضرة وصحية ونابضة بالحياة.
6ـ تحسين صحة
العظام
البصل مصدر غني
بالمركبات التي تحتوي على الكبريت، ويلعب ذلك دورًا هامًا في تحسين صحة العظام.