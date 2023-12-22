أهمها تحسين الهضم.. 6 فوائد صحية لتناول البصل النيئ

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يتجنب الغالبية تناول البصل النيئ تجنبًا لرائحة الفم غير المريحة، ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن البصل الخام يحتوي على فيتامينات وفوائد صحية، أكثر منه وهو مطبوخ. اضافة اعلان

ونشر موقع "WIO News" تقريرًا يوضح أبرز الفوائد الصحية التي يشملها تناول البصل النيئ، وهي:





1ـ تحسين الهضم



2ـ الوقاية من السرطان



3ـ تعزيز المناعة



4ـ مفيد لصحة القلب



5ـ تقوية البشرة



6ـ تحسين صحة العظام



البصل الخام مليء بالألياف الغذائية، المهمة لضمان هضم فعال، وكذلك التخلص من النفايات من الجسم.يحتوي البصل الطازج على مركبات غنية بمضادات الأكسدة والكبريت، التي تساعد في الوقاية من السرطان.يعد البصل الخام مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، مما يعزز جهاز المناعة في الجسم بشكل كبير.يحتوي البصل على مضادات الأكسدة مثل: كيرسيتين، التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.يقلل استهلاك البصل الخام التجاعيد والبقع والتصبغ، التي تظهر بسبب التقدم في العمر، فتصبح البشرة نضرة وصحية ونابضة بالحياة.البصل مصدر غني بالمركبات التي تحتوي على الكبريت، ويلعب ذلك دورًا هامًا في تحسين صحة العظام.