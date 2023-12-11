الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة في مكة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحماد - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالخالق محمد قاسم شريان - يمني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذه، وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذ القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز الحماد - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 27 / 05 / 1445هـ الموافق 11 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.
 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:35 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

IMG-20231211-WA0001
5:26 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بسبب تقلبات الطقس.. تنبيهات مهمة لمزارعي المملكة

أخبار السعودية
4:57 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية وبشرى لطلاب الثانوية الموهوبين

أسعار الأسهم
4:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سوق الأسهم يرتفع 84 نقطة ويُغلق بعد تداولات بـ 7.5 مليار ريال

اقرأ أيضا

كصديق للطفل.. 4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

هجمات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات في هذه المناطق

بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة

الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 2:00 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بمكة بعد قتله مواطنا بطريقة بشعة

تنزيل 1:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال

أهم 10 10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

أخبار السعودية 5:05 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي وصرف معاش التأمينات في هذا الموعد

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
2:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أكثر من 552 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

غرفة الرياض
2:26 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

هيئة التطوير الرياض
2:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية

أخبار السعودية
1:30 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:35 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

حساب المواطن
5:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يتوقف البرنامج؟.. "حساب المواطن" يُجيب على تساؤل يشغل بال الملايين

جواز السفر
4:09 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة تفعيل خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1445

الضمان الاجتماعي المطور
3:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة على عسير
2:55 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

هيئة التطوير الرياض
2:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية