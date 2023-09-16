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أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

بيان وزارة الداخلية:


قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية
وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
أقدم / عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل علوي علي صالح البرماني - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

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وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم:


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 01 / 03 / 1445هـ الموافق 16 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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