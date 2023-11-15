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أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة

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سيول مهد الذهب
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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول كالأنهار في القرن والرقابية بمحافظة مهد الذهب نتيجة أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان

سيول قوية وأمطار صباحية بالمدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الرقابية والقرن بمهد الذهب لسيول جارية بعد أمطار غزيرة بالمدينة وسط تكاثر السحب الرعدة الممطرة.

أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
 كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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