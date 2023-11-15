أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول كالأنهار في القرن والرقابية بمحافظة مهد الذهب نتيجة أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





سيول قوية وأمطار صباحية بالمدينة





أعضاء المجموعة

بن زويد برق مهدالذهب

رائد البليهد القرن والرقابية جنوب #مهد_الذهب الان س ١٠.٤٥ ص الاربعاء ١ جمادأول ١٤٤٥أعضاء المجموعةبن زويد برق مهدالذهبرائد البليهد pic.twitter.com/GU6ac8e4me November 15, 2023

أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الرقابية والقرن بمهد الذهب لسيول جارية بعد أمطار غزيرة بالمدينة وسط تكاثر السحب الرعدة الممطرة.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.