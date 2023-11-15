أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة

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استمرارًا للتقلبات
الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول كالأنهار في القرن
والرقابية بمحافظة مهد الذهب نتيجة أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.
سيول قوية وأمطار
صباحية بالمدينةوأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الرقابية والقرن بمهد الذهب لسيول
جارية بعد أمطار غزيرة بالمدينة وسط تكاثر السحب الرعدة الممطرة.
القرن والرقابية جنوب #مهد_الذهب الان س ١٠.٤٥ ص الاربعاء ١ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 15, 2023
أعضاء المجموعة
بن زويد برق مهدالذهب
رائد البليهد pic.twitter.com/GU6ac8e4me
أمطار غزيرة وجريان
السيول بهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا
اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي
الشرقية والرياض.
كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.
شرق #مهد_الذهب الان س ٩.٣٠ صباح الاربعاء ١ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 15, 2023
عضوالمجموعة بن زويد برق مهدالذهب pic.twitter.com/ysMTuR9lbI