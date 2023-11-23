أنهار جارية.. شاهد سيول الأيدية شمال شرق حائل

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت فجر اليوم الخميس، السيول كالأنهار بالأيدية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة شمال شرق منطقة حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الأيدية كالنهر بعد غزارة الأمطار شمال حائل وسط حالة من الطقس غير المستقر. اضافة اعلان





شمال شرق

الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

23 نوفمبر 2023 م

متابعة | ابومحمد الصويان

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. pic.twitter.com/zjSuLdWvYp 🔴 سيول الايدية شمال الحيانيةشمال شرق #حائل الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ23 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | ابومحمد الصويان November 23, 2023

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق





شمال شرق

الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

23 نوفمبر 2023 م

متابعة | فهد الاسلمي

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. pic.twitter.com/OrQfudM2i2 📍سيول الايديةشمال شرق #حائل الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ23 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | فهد الاسلمي November 23, 2023

رياح نشطة مُسيّرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.