أنهار جارية.. شاهد سيول الأيدية شمال شرق حائل

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت فجر اليوم الخميس، السيول كالأنهار بالأيدية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة شمال شرق منطقة حائل.
وأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الأيدية كالنهر بعد غزارة
الأمطار شمال حائل وسط حالة من الطقس غير المستقر.
🔴 سيول الايدية شمال الحيانية— طقس (@tqqs) November 23, 2023
شمال شرق #حائل
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | ابومحمد الصويان
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حالة مطرية متوقعة
على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍سيول الايدية— طقس (@tqqs) November 23, 2023
شمال شرق #حائل
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | فهد الاسلمي
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رياح نشطة مُسيّرة للأتربة والغبار وما تزال الفرصة
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة
الرياض.
في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.