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أنهار جارية.. شاهد تواصل جريان وادي رني غرب بيشة بعسير

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سيل ودي رني بعسير
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت السيول القوية وانتشرت في وادي رني ببيشة نتيجة غزارة الأمطار بمنطقة عسير.اضافة اعلان

تواصل جريان وادي رني غرب بيشة بعسير

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل جريان سيل وادي رني كالأنهار وسط أمطار غزيرة وتقلبات جوية.


حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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