أنهار جارية.. شاهد السيول تملأ الوديان في المجمعة والزلفي بالرياض

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية على الرياض، جرت صباح اليوم الأحد، السيول كالأنهار
بالمجمعة والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بالزلفي والمجمعة بعد هطول الأمطار بغزارة على منطقة الرياض.
🌧️ امطار وسيول #رفحاء— طقس (@tqqs) November 19, 2023
الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
19 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | ماجد اللاحقي
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أمطار وسيول على 11 منطقةفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.
من امطار طريق جراب قبل حنيدر صباح اليوم الاحد ٥ جمادأول ١٤٤٥ شمال شرق #الزلفي— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 19, 2023
عضو المجموعة ماجدالعتيق pic.twitter.com/tIvcinLtId