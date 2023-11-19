أنهار جارية.. شاهد السيول تملأ الوديان في المجمعة والزلفي بالرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على الرياض، جرت صباح اليوم الأحد، السيول كالأنهار بالمجمعة والزلفي نتيجة تساقط أمطار غزيرة. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بالزلفي والمجمعة بعد هطول الأمطار بغزارة على منطقة الرياض.





الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

19 نوفمبر 2023 م

متابعة | ماجد اللاحقي

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. pic.twitter.com/TpZ2zsbTod 🌧️ امطار وسيول #رفحاء الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ19 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | ماجد اللاحقي November 19, 2023

أمطار وسيول على 11 منطقة





عضو المجموعة ماجدالعتيق من امطار طريق جراب قبل حنيدر صباح اليوم الاحد ٥ جمادأول ١٤٤٥ شمال شرق #الزلفي عضو المجموعة ماجدالعتيق pic.twitter.com/tIvcinLtId November 19, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.