أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار تشق الوديان والصحاري، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم. اضافة اعلان





جريان سيول الحجازية غرب القصيم



أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض



أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق



رياح نشطة وأمطار وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر صور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شقت مياه السيول والأمطار صحاري القصيم وحولتها لبحيرات وأنهار بعد مطرغزير ومتواصل.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.