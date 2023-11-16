الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم

5654
سيول القصيم
أ أ

استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول كالأنهار تشق الوديان والصحاري، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم.اضافة اعلان

جريان سيول الحجازية غرب القصيم

وأظهر صور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شقت مياه السيول والأمطار صحاري القصيم وحولتها لبحيرات وأنهار بعد مطرغزير ومتواصل.


أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.


رياح نشطة وأمطار وزخات البرد

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

وزارة التعليم
2:57 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلب والطالبات

أخبار السعودية
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

اقرأ أيضا

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق

مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

70 8:41 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

6765756ع 7:38 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار صباحية غزيرة بالفوارة شمال غرب القصيم

خ9007897 2:03 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد قوة السيول بالصويدرة ومنتزه البيضاء في المدينة

F9k5L1HWcAA6ksK 9:26 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

حتى هذه الموعد.. "المسند" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

اقرأ أيضا

وزارة الخارجية السعودية 2
10:42 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه بغزة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:20 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

أعلاها 34 وأقلها 8.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

تداول السعودية
9:23 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

70
8:41 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

اختبارات 11
12:18 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

download
12:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

أهم 10
11:44 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق