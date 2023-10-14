السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

للقاء الأمير فيصل بن فرحان

أنتوني بلينكن يصل إلى مقر الخارجية في الرياض

WhatsApp Image 2023-10-14 at 1.00.05 PM
بلينكن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وصل وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض للقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

جولة "بلينكن"اضافة اعلان

وكان "بلينكن" قد وصل إلى المملكة، أمس،  وهى الدولة الرابعة التي يزورها في يوم واحد، ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة "حماس"؟

وبدأ بلينكن يومه في الأردن لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم سافر بعد ذلك إلى قطر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك،

وتوقف سريعا في المنامة بالبحرين قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، وقبل عودته إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، من المقرر أن يزور أيضا الإمارات ومصر.

الضغط للإفراج عن الرهائن:



وقال بلينكن، الخميس، إنه يزور هذه الدول "للضغط عليها للمساعدة في منع انتشار الصراع، واستخدام نفوذها لدى حركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أمس: "جزء كبير من محادثاتي طوال هذه الرحلة، بما في ذلك اليوم، ومتابعة اليومين المقبلين، هو العمل مع الدول الأخرى للتأكد من أنهم يستخدمون اتصالاتهم الخاصة، ونفوذهم، وعلاقاتهم الخاصة لتحقيق مكاسب، وفي هذه الحالة، لا ينبغي لأحد أن يستغل هذه اللحظة ليختار إثارة المزيد من من المشاكل في مكان آخر".

اقرأ أيضا

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
4:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبطيات جديدة.. الجهات الأمنية تواصل ضرب مروجي المخدرات في كافة الجهات

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.40.58 PM
3:46 م السبت، 14 أكتوبر 2023

وزيرا خارجية المملكة وأمريكا يشددان على توصيل المساعدات لغزة

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.36.23 PM
3:38 م السبت، 14 أكتوبر 2023

الإرشاد الزراعي يوجه نصائح مهمة للمربين لحماية الماشية أثناء الأمطار

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
3:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمحافظة فيفا لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش

اقرأ أيضا

8 خطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

رصد 7500 مخالفة للوائح نظام البيئة

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "مكة"

هل ساند يحسب من الدخل؟.. "الموارد البشرية" تجيب

قوات الطوارئ الخاصة تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الإسعاف الجوي 7:42 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

خلال 7 دقائق.. الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابا إلى المستشفى

Screenshot_2023-09-18-17-20-06-45_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914 5:22 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سجين يعبر عن ندمه بسبب المخدرات: "ضاع عمري وما تزوجت"

11:26 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات الناقلات الوطنية للمسافرين

الحرب على المخدرات 6:29 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

في جازان والأحساء .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

اقرأ أيضا

المركز الوطني للأرصاد
1:23 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على تبوك والباحة وجازان

الداخلية
1:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بينهم 7684 امرأة.. الداخلية تعلن عن ضبط 16790 مخالفًا

وزارة التعليم السعودية
11:02 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السجن 5 سنوات وغرامة مليونية عقوبة الإساءة للمعلم (تفاصيل)

هطول امطار وضباب
9:07 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

توقعات طقس اليوم : برد وأمطار غزيرة وجريان للسيول على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.40.58 PM
3:46 م السبت، 14 أكتوبر 2023

وزيرا خارجية المملكة وأمريكا يشددان على توصيل المساعدات لغزة

إذن إصلاح المركبات عبر أبشر
3:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

8 خطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

الموارد البشرية
2:36 م السبت، 14 أكتوبر 2023

هل ساند يحسب من الدخل؟.. "الموارد البشرية" تجيب

العملات المشفرة
2:36 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بعد تحذير محافظ البنك المركزي.. إليك مخاطر العملات المشفرة

المركز الوطني للأرصاد
1:23 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على تبوك والباحة وجازان

الداخلية
1:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بينهم 7684 امرأة.. الداخلية تعلن عن ضبط 16790 مخالفًا