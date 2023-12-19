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أمين الباحة يوقع عقود مشاريع خدمات بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال

امانة الباحة
أمانة منطقة الباحة
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وقع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ،اليوم ، عقود عدد من المشاريع الخدمية بقيمة تجاوزت 8 ملايين و600 ألف ريال .

مشاريع الخدمات في الباحة

وتشتمل تلك العقود العديد من مشاريع الخدمات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة مثل مشروعات الصيانة وغيرها من الخدمات البلدية .

ومؤخرًا، أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـصحيفة «عكاظ» تعزيز هوية منطقة الباحة بأربع مدن زراعية منها البُنّ والرمان واللوز والمانجو.

تحقيق 3 أهداف طموحة

وأوضح الأمير حسام أن رؤية المملكة تبنت مبادرات زراعية ومناخية تسهم في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 عبر تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.

الفرص الاستثمارية الزراعية

وعدّ أمير منطقة الباحة مستقبل المنطقة واعداً بالمزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية؛ بحكم هويتها الزراعية السياحية.
مثمناً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية بكافة مناطق المملكة عموماً؛ ومنطقة الباحة بصفة خاصة.

توفير ما يلزم الأسواق من الفواكه

كونها وجهة سياحية مثالية، وفضاء زراعيا بحكم تضاريسها وجغرافيتها المحققة توفير ما يلزم الأسواق من فواكه موسمية.
وتطلّع الأمير حسام للاستفادة من مياه السدود في إقامة المزيد من المُدن الزراعية؛ ما يرفد شراكة المزارعين في التنمية ويرفع الطاقة الإنتاجية من احتياجات السوق.

تسويق منتجات المزارعين بأسعار مجزية

مشيراً إلى جودة ثمار المنطقة كون المناخ خاليا من التلوث والمياه عذبة.
وبشّر الأمير حسام بافتتاح مكتب لتسويق منتجات المزارعين بأسعار مجزية؛ ووعد بالمزيد من المدن في ظل دعم دولتنا للمشاريع الوطنية النوعية.

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